Budżet Świnoujścia na 2022 rok zatwierdzony

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W czwartek radni Świnoujścia zatwierdzili budżet na 2022 rok. Projekt poparło siedemnastu radnych, z jednym głosem przeciwnym.

Wyspiarze w przyszłym roku przede wszystkim będą inwestować w budowę dróg. 48 zadań drogowych przewidziano w przyszłorocznym budżecie Świnoujścia.



Większość z nich związana jest ze zmianami jakie nastąpią po otwarciu tunelu - mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia.



- Kluczową inwestycją, która nam ten budżet podwyższa, to jest tunel. Na 2022 rok przewidzieliśmy na niego ponad 200 mln zł, ale mamy też wiele innych inwestycji. One są zarówno w drogach, szkołach, przestrzeni publicznej - mówi Michalska.



Zastępca prezydenta Świnoujścia Paweł Sujka zapewnia, że mimo wielu inwestycji, nie zabraknie funduszy na inne cele.



- To, co sobie zaplanowaliśmy, zrealizujemy. Myślę, że zarówno w działce takiej jak edukacja, opieka społeczna, ochrona zdrowia, te środki powinny wystarczyć - mówi Sujka.



Budżet miasta na 2022 rok to ponad 450 mln zł.