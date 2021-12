Będzie łatwiejszy przejazd przez węzeł Kijewo

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Teraz kierowcy jadący A6 w kierunku granicy i nad morze mają do dyspozycji na węźle Kijewo jezdnię tylko z jednym pasem w każdą stronę. Często tworzą się tam kilometrowe korki. To się zmieni najprawdopodobniej w przyszły wtorek lub środę.

Łatwiej będzie można pojechać w kierunku Świnoujścia - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



- Tam kierowcy będą mieli do dyspozycji jezdnię z dwoma pasami ruchu. To powinno być bardzo duże upłynnienie ruchu w tym miejscu - mówił Grzeszczuk.



Zmiana będzie obowiązywać do połowy stycznia. Ułatwień niestety nie będzie na odcinku w kierunku Kołbaskowa, tam nadal będzie udostępniony tylko jeden pas. Przebudowa węzła ma się zakończyć w połowie przyszłego roku.