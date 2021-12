Grodzki o wstrzymaniu wniosku o uchylenie immunitetu: nie mamy sobie nic do zarzucenia

Śledztwo w sprawie wstrzymywania wniosku o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu przez wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Zdaniem śledczych, wicemarszałek złamał prawo "poprzez pozostawienie bez biegu wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu".Śledztwo wszczęto 26 listopada, jednak dopiero w czwartek poinformowała o tym prokuratura. Toczy się w sprawie „przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej". Za co grozi do 10 lat więzienia.Bogdan Borusewicz skomentował sprawę w mediach.- Sugestia, że popełnił jakiekolwiek przestępstwo, realizując zasady biegu wniosku o odebranie immunitetu, to jest oczywista sprawa polityczna; to jest ingerencja prokuratury w niezależność Senatu - powiedział Borusewicz.Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas czwartkowej konferencji w Katowicach również odniósł się do sprawy.- To nie jest nasza wina, że prokuratura dwukrotnie nie potrafiła prawidłowo przygotować wniosku. Wprowadzone procedury są całkowicie zgodne z regulaminem Senatu. Nie mamy sobie tutaj nic do zarzucenia - powiedział Grodzki.Wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej jest związany z postępowaniem toczącym się w sprawie "podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy był on dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej".