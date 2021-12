Rozpoczyna się przebudowa kolejnych torowisk tramwajowych

Dla pasażerów komunikacji miejskiej uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa nr 812. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Od soboty, składy nie będą kursowały od pętli Kołłątaja do placu Rodła oraz od placu Rodła do placu Szarych Szeregów.

Dla pasażerów komunikacji miejskiej uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa nr 812.



- Ma zapewnić przejazd na wyłączonych z ruchu tramwajowego odcinkach. Będzie kursowała na trasie od Kołłątaja przez Wyzwolenia, Jana Pawła II, pl. Grunwaldzki, pl. Szarych Szeregów do pl. Kościuszki. W dni powszednie co 7-8 minut w szczycie komunikacyjnym. Mamy nadzieję, że to wystarczy. Oczywiście, sytuacji będziemy przyglądać się na bieżąco - zapewnia Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



Zmiany w kursowaniu tramwajów obejmą cztery linie. Chodzi o jedynki, trójki, piątki i dwunastki.