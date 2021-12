Jest przetarg na projekt obwodnicy Szczecina

Zachodnia Obwodnica Szczecina może kosztować nawet 4 miliardy złotych. źródło: GDDKiA

Ogłosiła go Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chodzi o dokumentację projektową. Przetarg jest podzielony na dwie części.

Pierwsza obejmuje odcinki: Kołbaskowo-Dołuje, Dołuje-Police oraz węzeł Będargowo. Druga część dotyczy odcinka Police-Goleniów.



W ramach inwestycji powstanie najdłuższy tunel drogowy pod Odrą. Na projekt i wykup ziemi rząd przeznaczył ponad 400 milionów złotych.



- Mamy to - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. - No mamy to, tak jak mówiłem. Kolejną konsekwencją budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina jest przetarg. Mamy to, budujemy i projektujemy. Miliardy - można powiedzieć - za które będą wydawane i to, na co czekali mieszkańcy Szczecina przez 30, 40 lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje. Inni tylko gadali. Gadali, gadali i nic z tego z tego nie było.



- Z tej inwestycji już się nikt nie wycofa - dodaje poseł. - To jest podstawa - projektowanie i wykup ziemi. Ja już niejednokrotnie powiedziałem, że tego już nikt nie zatrzyma. Nawet gdyby - choć mam nadzieję, że tak się nie stanie - do władzy doszły osoby, którym ten projekt by nie pasował, to tego nikt nie zatrzyma. Nikt się nie odważy zatrzymać projekt, na który zostało wydane prawie pół miliarda złotych.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na oferty do 20 stycznia. Przypomnijmy, Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała 50 kilometrów. Teraz samorządy muszą zaprojektować swoje drogi, które skierują ruch na obwodnicę.