Dostała najdroższy lek świata. Co słychać u małej Ingi?

Z dnia na dzień jest coraz lepiej, Inga robi ogromne postępy. Trudno aż nam w to uwierzyć - tak kondycję małej Ingi Niedźwieckiej ocenia jej mama.

Dziewczynka, dwa miesiące temu, dostała najdroższy lek świata. Choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni.Na początku baliśmy się powiedzieć na głos, jak bardzo Inga się zmienia - mówi jej mama Paulina Turzyńska: - Zaskakuje nas, bo cały czas robi coś nowego. Wciąż idzie do przodu, teraz zaczęła się przemieszczać na pupie, uczy się siadać, siedzi bardzo stabilnie, bawi się zabawkami. Tak naprawdę, jak siedzi na macie, to wygląda jak zdrowe dziecko. Wiadomo, że do zdrowego dziecka jeszcze jej daleko, ale naprawdę jest coraz lepiej.Inga jest cały czas rehabilitowana. To bardzo długi proces. Rodzice czekają na jej pierwsze kroki.- Musi jednak ćwiczyć, musi wypracować niektóre umiejętności. Generalnie pozytywnie patrzymy - po samym fakcie jak zareagowała na leczenie. Jesteśmy dobrej myśli. A co będzie w przyszłości - czas pokaże. Zobaczymy też kiedy uda się osiągnąć to, o co tak wszyscy walczyliśmy - dodaje mama.Na dawkę leku, który zatrzymał chorobę Ingi pieniądze zbierał cały region. Dzięki zbiórce udało się zgromadzić prawie 10 mln złotych.