Uczniowie z Dębna wspierają żołnierzy na polsko-białoruskiej granicy [ZDJĘCIA]

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr.1 w Dębnie przyłączyli się do akcji "Murem za polskim mundurem". Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr.1 w Dębnie przyłączyli się do akcji "Murem za polskim mundurem".

W dowód uznania dla żołnierzy broniących naszej granicy z Białorusią dzieci przygotowały kartki świąteczne z życzeniami, upiekły pierniki oraz nagrywają teledysk ku pokrzepieniu żołnierskich serc.



- Tym rapem chcemy podziękować naszym żołnierzom, wyrazić im wdzięczność za to, co dla nas robią - powiedział jeden z uczniów.



- Obejrzeliśmy raperski teledysk, który w ciepłych słowach mówi o żołnierzach i policji, którzy chronią granic naszego kraju i stwierdziliśmy, że nagramy teledysk. Wpadł mi do głowy jeszcze pomysł, żebyśmy może jeszcze wysłali żołnierzom kartki z ciepłym słowem - opowiada Justyna Czarnecka, pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie.



- Życzę panu, żeby pan miał spokojne święta i jak najszybciej wrócił do domu. Dziękuję za poświęcenie. Pozdrawiam ze Szkoły Podstawowej w Dębnie - odczytał swoje życzenia kolejny z uczniów.



W sobotę odbędzie się nagranie teledysku dla żołnierzy, a w poniedziałek jego premiera m.in. w mediach społecznościowych.



Uczniowie wyślą teledysk, kartki i ciasteczka do mundurowych stacjonujących na polsko-białoruskiej granicy jeszcze przed świętami.