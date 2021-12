Ostatni mecz w tym roku. Które miejsce na podium?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Piłkarze Pogoni rozegrają w sobotę - ostatni w tym roku - mecz o mistrzostwo Polski.

Rywalem szczecinian będzie Warta Poznań, z którą na początku obecnego sezonu zremisowali 1:1.



Zieloni zajmują 16. miejsce w tabeli ekstraklasy oznaczające spadek do 1. ligi. Portowcy są faworytem sobotniej konfrontacji i kibice liczą na okazałe zwycięstwo. Apetyt na zdobycie gola, w sobotnim meczu, ma obrońca Dumy Pomorza Jakub Bartkowski, który strzelił bramki w Pucharze Polski w Kaliszu i przed dwoma tygodniami w ligowym spotkaniu w Niecieczy.



- Ja jestem obrońcą, ciężko pewnie, żeby to szło teraz jak z płatka, ale takie rzeczy jak bramki i te apetyty po bramce czy to u napastników, czy pomocników i obrońców rosną. Nie obiecuję, ale chciałbym kolejne bramki w tym sezonie strzelać i pomagać drużynie też wygrywać - podkreśla Bartkowski.



Sobotni mecz piłkarzy Pogoni z Wartą Poznań rozpocznie się o godzinie 15:00 na stadionie przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie.