Świąteczna tradycja wyspiarzy? Karuzela Wenecka [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na placu Wolności w Świnoujściu, na najmłodszych wyspiarzy czeka karuzela wenecka. Podobnie, jak w poprzednich latach cieszy się powodzeniem.

Karuzela w okresie świątecznym, to już tradycja wyspiarzy. Co roku w centrum, w okolicach miejskiej choinki pojawia się atrakcja. Chętnych na przejażdżkę nie brakuje.



- Czekamy jako pierwsze, żeby się dostać na karuzelę, dziewczyny sobie wymyśliły filiżankę, która jest oblegana. Ona się też kręci dookoła, więc dziewczyny myślę, że będą miały frajdę. - Na filiżankę za każdym razem. Byłam już na niej cztery razy. Nie przeszkadza, że jest zimno. - To super atrakcja dla dzieci. - Parę okrążeń zrobiliśmy. Borys jest szczęśliwy - mówili mieszkańcy Świnoujścia.



Karuzela jest bezpłatna. Na placu będzie stała do 2 stycznia. Jest czynna codziennie od godz. 12:00 do 20:00.