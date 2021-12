Światełko z Betlejem już w Szczecinie. Dzielimy się nim w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Robert Stachnik. Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jest to idea, która wędruje od wielu lat po całym świecie. Co roku, ogień z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem przywożą skauci austriaccy.

Potem odbierają go przedstawiciele sąsiadujących krajów i przekazują dalej.



W tym roku, niesiemy je pod hasłem nadziei opowiadała harcmistrzyni Eliza Gilewska, komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej Harcerstwa Polskiego.



- W tym roku chcemy, aby ta służba, w połączeniu z nadzieją dała nam myślenie pozytywne i szansę na to, żebyśmy umiejętnie patrzyli z optymizmem na przyszłość. A także, żebyśmy wszyscy w końcu w świecie mieli taki czas zadumy i refleksji, pod hasłem nadziei, miłości i radości. Chcemy, aby to ciepło, które wraz ze światłem wędruje było wśród nas przez cały rok - zapewnia Gilewska.



Oficjalne przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom miasta odbędzie się w niedzielę o godz. 17:00 na Placu Lotników w Szczecinie.



A już od piątku, każdy może przyjść z własnym lampionem i odpalić Światło Pokoju w budynku redakcji Radia Szczecin.