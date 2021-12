Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Szkoły w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej z ministerialnym dofinansowaniem.

Gmina Golczewo wnioskowała o ponad 130 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni cyfrowej, gastronomicznej i krawieckiej w placówkach. Zakupione będą m.in. drukarki 3D, kamery cyfrowe, maszyny do szycia i wyposażenie gastronomiczne.



Dofinansowanie popłynęło do szkół z Ministerstwa Edukacji w ramach inicjatywy "Laboratoria Przyszłości", działającej we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu kompetencji przyszłości

z tzw. kierunków Steam - to angielski skrót od słów - nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka.