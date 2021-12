Medale dla uczestników Grudnia '70 [ZDJĘCIA]

Medale Pro Bono Polonia i Pro Patria wręczono w piątek uczestnikom Grudnia '70 w Szczecinie.

Wieczorem 12 grudnia 1970 roku rząd PRL za pośrednictwem radia poinformował o podwyżkach cen najważniejszych artykułów spożywczych. Zaskoczone społeczeństwo zaprotestowało. Odpowiedzią komunistycznego reżimu były serie z broni maszynowej, aresztowania i katowanie zatrzymanych. W Szczecinie podczas powstania grudniowego zginęło 16 osób.Medal odebrał m.in. Piotr Kacprzak ze Stowarzyszenia Grudzień '70.- To jest bardzo ważne, takie podsumowanie całego życia. Pracowałem w szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Pamiętam, że podszedłem do pancernego samochodu i pytam się, czy będą strzelać. A on mówił: idźcie i róbcie co chcecie. Pod komendą wojewódzką stała się tragedia, bo zaczęli strzelać do ludzi. Wszyscy wpadli w panikę, część zaczęła uciekać - wspominał Kacprzak.Medalem został odznaczony także Bogumił Męciński, które całe swoje życie przepracował w stoczni.- To docenienie mojej działalności w grudniu 1970 roku. Byłem pracownikiem stoczni, uczestniczyłem w praktycznie wszystkich strajkach. Nie policzę tych nocy, które przespałem na przysłowiowym styropianie. Wdzięczny jestem, że pamięta się o takich ludziach jak ja, który praktycznie całe życie przepracowali w stoczni, do końca jej istnienia - mówił Męciński.To co wtedy komuniści dokonali, to był mord - mówił dr Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.- To, co stało się na ulicach Szczecina 50 lat temu, było zbrodnią komunistyczną. Mordem dokonanym przez tych, którzy służyli imperium zła, na polskich patriotach - mówił Kasprzyk.Hołd uczestnikom protestów z grudnia oddał m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Głęboko wierzę, że takie wydarzenia, upamiętnianie państwa odwagi, bohaterstwa, a także w sposób szczególny pamięć o tych, którzy zginęli. Wczoraj byliśmy przecież na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. To oraz pokazywanie tego przez media, jest przywoływaniem tej pamięci, tego fundamentu wolnej Polski - mówił Bogucki.Medale Pro Bono Polonia otrzymało 14 kombatantów, a Pro Patria czterech. Według szacunków historyków, podczas strajków w grudniu 1970 roku pracę przerwało 20 tysięcy osób. W trakcie zajść w Szczecinie spalono Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.