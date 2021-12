Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Organizator szczecińskiego jarmarku, spółka Żegluga Szczecińska, zamierza oddać mieszkańcom wszystkie choinki, które zdobiły place Lotników i Aleję Kwiatową podczas jarmarku.

Wystarczy przyjść na zakończenie imprezy, która potrwa do 22 grudnia i przynieść ze sobą karmę dla zwierząt. Do rozdania jest 120 drzewek. Akcja rozpocznie się w środę o 16.



Zebrane przysmaki dla zwierząt trafią do wybranego schroniska.