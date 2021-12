Zmiany dla kierowców w Szczecinie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Kolejne zmiany dla kierowców na ulicach Szczecina. Od soboty zamknięta dla ruchu została ulica Nabrzeże Wieleckie. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Dworcową.

Wyłączone z ruchu zostało także tzw. "ucho sternickiego", co wymusza spore objazdy dla tych kierowców, którzy jadą w kierunku dworca PKP - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Objazd prowadzi przez ulicę Wyszyńskiego i potem aż do placu Zwycięstwa i w dół ulicą Nową. Jeśli chodzi o kierunek odwrotny, to przed będziemy mieli Nabrzeżem Wieleckim w lewo w kierunku ulicy Nowej. Potem będzie można zjechać w dół ulicą Wyszyńskiego.



Zmiany w organizacji ruchu od soboty objęły także ulicę Smolańską na szczecińskich Pomorzanach - dodaje Hanna Pieczyńska. - Całkowicie zamkniemy odcinek ulicy Smolańskiej od wjazdu na teren sklepu Netto do drogi wewnętrznej na tyłach budynku Smolańska 3. W związku z tym szczególna uwaga, przynajmniej na początku, kiedy te zmiany będą wprowadzane.



Od soboty inaczej kierowcy pokonują także aleję Wyzwolenia w Szczecinie. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Rayskiego do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką.