Rozpoczyna się przebudowa kolejnych torowisk tramwajowych w Szczecinie. Od soboty wyłączone z ruchu zostały odcinki od pętli Kołłątaja do placu Rodła oraz od placu Rodła do placu Szarych Szeregów.

Dla pasażerów uruchomiona została zastępcza linia autobusowa nr 812. Kursuje na trasie od pętli Kołłątaja przez aleję Wyzwolenia, plac Żołnierza Polskiego, aleję Jana Pawła II, plac Grunwaldzki, plac Szarych Szeregów aż do placu Kościuszki.Zmiany również na pętli Szafera, która od soboty po raz pierwszy udostępniona została pasażerom komunikacji tramwajowej. Pojawiły się na niej dwie linie. Chodzi o jedynkę, która obecnie kursuje do pętli Pomorzany. Druga linia, to trójka kursująca w kierunku pętli Kołłątaja. Od dziś korekty w rozkładzie jazdy szczecińskich tramwajów objęły także linie nr 5 i nr 12. Piątka kursuje przez Bramę Portową, a dwunastka od Pomorzan do pętli Głębokie.