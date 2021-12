Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Bombki, łańcuchy i lampki poszły w ruch. Mieszkańcy Skolwina ubrali choinkę.

Prawie 4-metrowe drzewko stanęło na skwerze przy muralu generała Boruty - Spiechowicza.



W przygotowanie ozdób Rada Osiedla zaangażowała dzieci, ale także dziewczyny z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy Kamiennej. Zabawy było co niemiara.



- Te bombki są laminowane i wszystkie z ośrodka przy ul. Kamiennej. To robiły wszystkie dziewczyny. Kiedy ubieramy choinkę to jest wspólny czas, jak kolacja wigilijna - mówiły dziewczyny z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przy Kamiennej.



To już trzeci rok z rzędu, kiedy mieszkańcy Skolwina mają swoją choinkę.