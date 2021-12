Ostatni weekend bożonarodzeniowego jarmarku [ZDJĘCIA]

To już ostatni weekend bożonarodzeniowego jarmarku świątecznego w Szczecinie.

Tłumów obecnie nie ma, ale najwięcej ludzi odwiedza stoiska, gdy jest już ciemno.Obecnie - jak sprawdził reporter Radia Szczecin - najdłuższa kolejka jest do budki z wyrobami z pszczelego wosku.Można tam kupić m.in. świece, które potrafią się palić nawet przez kilka tygodni za 400 złotych i tabliczki do wyrobu własnych produkcji - za 10 złotych.- To jest wosk pszczeli...? - zapytał reporter Radia Szczecin.- To naturalne świece, nietrujące - odpowiedziała sprzedająca w tym punkcie.- Co ona mają w sobie, że ludzie się tu gromadzą?- Świece są pięknie i ręcznie wykonane. No, i nie trują tak, jak świece parafinowe, które palimy w domu. To tak, jakbyśmy palili ropę naftową, więc się trujemy...- Widzę, że ma pani też żółte tabliczki czekolady...- Nie. To jest wosk do przetopienia. Mamy kupują dzieciom, żeby przetopić sobie i żeby dzieci mogły w domu robić sobie świece. To dlatego tabliczki wosku w formie czekolady.- I dzieci naprawdę są zainteresowane wyrabianiem świec?- Teraz taka moda jest. W tym roku dość dużo mam zgłaszało potrzebę kupowania wosku, więc zrobiliśmy te czekoladki. Tylko cieszyć się, że dzieci robią takie dobre rzeczy!Jarmark w al. Kwiatowej w Szczecinie potrwa do środy 22 grudnia. W sobotę stoiska czynne będą do godziny 22.