Z USA do polskiego zakonu. "Zakochałem się we Mszy Św."

Mieszkał 19 lat w Stanach Zjednoczonych. Urodził się koło Los Angeles, w Kalifornii. Przerwał po dwóch latach studia w Ameryce i postanowił zostać zakonnikiem.

Wstąpił do chrystusowców. Jego rodzice pochodzą z Kielc, ale wyemigrowali z dziećmi najpierw do Niemiec, a potem za ocean. Tam urodził się Chris Czapla. Ma 29 lat i w tym roku został księdzem. Posługuje w parafii chrystusowców w Chociwlu.Ks. Chris Czapla wspomina jak zapytał kiedyś rodziców, czy może pomodlić się ich modlitwą. - Wtedy powiedzieli nie. Że jeszcze nie jestem na to gotowy i to mnie trochę zmotywowało, żebym zaczął więcej się modlić, pogłębiać moją wiarę z Panem Jezusem - wspomina ks. Chris.Wtedy zaczął chodzić do kościoła codziennie przed szkołą. To zmieniło jego życie i jak sam przyznaje, zakochał się w mszy świętej.Dlaczego dziś młodzi ludzie rzadziej niż kiedyś wybierają kapłaństwo? - Uważam, że żyjemy w czasach, kiedy jest kryzys wiary, kryzys męskości i kryzys odpowiedzialności. Jestem w pierwszej placówce po święceniach i widzę, że większość chłopaków nie mają na co dzień ojców. Ich ojcowie są albo za granicą, ciężko pracują i nie widzą ich, albo żyją w rozbitych rodzinach, albo ojca po prostu nie ma - mówi ks. Czapla.Misją chrystusowców jest m.in. posługa dla Polonii Zagranicznej.Historia ks. Chrisa Czapli w audycji katolickiej "Religia na fali" w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.