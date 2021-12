Caritas, sponsorzy i katedra pomagają. Tysiąc paczek na święta

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tysiąc paczek chce przygotować na święta Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wraz z parafią katedralną i sponsorami. Organizatorzy planują wręczyć paczki potrzebującym w Wigilię Bożego Narodzenia.

Co roku przy katedrze była wigilia dla samotnych i potrzebujących, ale ze względu na pandemię drugi raz nie odbędzie się takie spotkanie. Będą jednak paczki.



- Nie chcemy zostawiać tych osób samym sobie. Z myślą Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz liczni sponsorzy, zarówno osoby prywatne, jak i firmy i instytucje, wraz z nimi przygotowywaliśmy paczki żywnościowe - mówi ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry.



- To będą bardzo obfite paczki - przyznaje ks. Mariusz Ogórski, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - Tak, by przy możliwie małym nakładzie, można było przygotować sobie i swoim bliskim całkiem smaczny i zdrowy posiłek.



W południe będzie modlitwa, a po niej paczki trafią do potrzebujących.