Dobra wiadomość dla kibiców Pogoni Szczecin [ZDJĘCIA]

Pogoń Szczecin stara się o zwiększenie liczby kibiców, którzy mogliby oglądać mecze ligowe rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy.

Chodzi przede wszystkim o rundę wiosenną - mówi rzecznik prasowy Pogoni Szczecin Krzysztof Ufland.



- Nam jako gospodarzowi obiektu zależy na tym, aby jak najszybciej zwiększała się liczba dostępnych miejsc, tym bardziej, że po całej rundzie jesiennej widzimy, że ta trybuna A, czyli trybuna wzdłuż linii bocznej boiska zawsze się zapełnia. Jest perspektywa, nadzieja na to, że od pierwszego wiosennego meczu w Szczecinie do użytku oddane zostaną sektory A1 i A2, co znaczy, że stadion zyska około 800 dodatkowych miejsc - podkreśla Ufland.



Decyzję o ewentualnym rozszerzeniu pojemności stadionu już od lutego podejmie Prezydent Szczecina. Stanie się to po konsultacji między innymi ze służbami policji, straży pożarnej czy też pogotowia ratunkowego.