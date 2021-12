Mamy najnowszy raport covidowy. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, minionej doby zanotowano prawie 16 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem.

Jest to spadek w porównaniu do poprzedniej niedzieli o prawie trzy i pół tysiąca.W województwie zachodniopomorskim nowych przypadków zakażenia koronawirusem odnotowano 745. Jest to spadek w porównaniu do okresu minionego o 150 przypadków zakażeń.