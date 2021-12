Betlejemskie Światło Pokoju w Szczecinie

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Betlejemskie Światło Pokoju zostanie w niedzielę przekazane mieszkańcom Szczecina. Trafi między innymi do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, czy też urzędów.

W tym roku światło do naszego województwa trafiło ze Strzelec Krajeńskich z województwa lubuskiego.



- Odebrali je harcerze z Choszczna, którzy następnie przewieźli je do Stargardu. Stamtąd trafiło do nas - mówi harcmistrzyni Eliza Gilewska, komendantka Chorągwi Zachodniopomorskiej Harcerstwa Polskiego. - W tej chwili wolnymi, a całym szybkimi krokami przemieszcza się po całym województwie. I harcerze w każdym powiecie naszego województwa i w każdej gminie roznoszą je do instytucji, do szkół, do urzędów. Do wszystkich ludzi, którzy wierzą w to, że światło daje miłość, nadzieję i szczęście.



Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju nastąpi na placu Lotników w Szczecinie. Początek o godzinie 17.