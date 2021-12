Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Goście Kawiarenki o uginających się stropach

Budowa nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie zdominowała dyskusję radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, którzy byli gośćmi "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Chodzi o budynek w centrum Szczecina, w którym zaczęły uginać się stropy.

Zdaniem radnego Prawa i Sprawiedliwości Rafała Niburskiego, błędami konstrukcyjnymi na budowie zaczęto interesować się dopiero, kiedy sprawa ujrzała światło dzienne.- Zastanawiające jest, że o całej sprawie opinia publiczna dowiedziała się dopiero pod koniec listopada. Dopiero, gdy zaczęto podejmować działania i zaczęto odbijać piłeczkę w momencie, kiedy sprawa przedostała się do mediów. Jeżeli mamy sytuację taką, kiedy nie jest to zgodne z tym, co miało być i pojawia się dużo pytań, to my jako klub Prawa i Sprawiedliwości będziemy przyglądać się tej sprawie w dalszym ciągu - zapowiedział Niburski.Zdaniem Zbigniewa Chojeckiego z klubu Pro Centrum, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego niewystarczająco nadzorował budowę swojej siedziby.- Problem polega na tym, że stropy się uginają. To świadczy o tym, że zarząd nie dopełnił swoich obowiązków nadzoru nad tą inwestycją. Po prostu zarząd zaufał wykonawcy aż tak głęboko i daleko, że nie kontrolował na bieżąco tej inwestycji - skomentował Chojecki.- Nadzór budowy przez zarząd województwa jest prawidłowy, ponieważ wykonawca zaproponował rozwiązania naprawcze - odpowiada Artur Nycz z Koalicji Obywatelskiej. - Jak nie nadzoruje, skoro podjął wszelkie działania naprawcze ku temu? Skoro ta wada została przez służby marszałkowskie zidentyfikowana, wykonawca zaproponował rozwiązania naprawcze.Na poniedziałek w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zwołano posiedzenie komisji rewizyjnej. Będzie na nim omawiana budowa nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego.