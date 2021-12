Budżet województwa. Radni tłumaczą swoje głosowanie

Przyjęty budżet województwa zachodniopomorskiego na 2022 rok był jednym z tematów porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zgodnie z uchwałą sejmiku, wydatki samorządu wojewódzkiego, to ponad 1,5 miliarda złotych i będą o 200 milionów większe niż dochody. Budżet poparło 18 radnych m.in. Koalicji Obywatelskiej, PSL-SLD, Bezpartyjnych. Przeciw głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości, w tym radny Rafał Niburski.- Jest też dużo rzeczy in minus typu wzrost zadłużenia województwa, wzrost deficytu budżetowego - wymienia Niburski.Za poparciem budżetu, chodź z jednym zastrzeżeniem, był Zbigniew Chojecki, radny z klubu Pro Centrum. - Poparliśmy budżet, ale nie poparliśmy zarządu w tym stanie osobowym i to chciałbym mocno odkreślić - powiedział Chojecki.Aż 160 milionów złotych w nowym budżecie przekazanych zostanie na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego. - Braki kadrowe i wiele spraw nakładanych na samorządy powodują wzrost kosztów ich funkcjonowania - uważa Artur Nycz, radny z Koalicji Obywatelskiej. - Powinniśmy zwiększyć nieco zatrudnienie z punktu widzenia tych kompetencji, które są narzucane na samorząd przez ustawodawcę. Liczba pracowników, która jest w Urzędzie Marszałkowskim nie jest w jakiś szczególny sposób wielka.Najwięcej, bo prawie 300 milionów złotych z budżetu województwa, na nowy rok przeznaczono na drogi, w tym między innymi na obwodnicę Trzebiatowa.