Neptun przed świętami konkuruje z Mikołajem...

źródło: https://www.facebook.com/search/top?q=pomorze%20zachodnie/ Fot. Ewelina Jaworska

Bałtyk zrobił nam przed Świętami Bożego Narodzenia specjalny prezent: na plaży w Świnoujściu możemy zaobserwować niezwykły "dywan" z muszli.

To piękne zjawisko mieszkańcy podziwiają od soboty. Jak się okazuje, to efekt gromadzenia się o tej porze roku tzw. odsypów muszlowych, czyli skorupek mięczaków. W tym roku to wyjątkowo obfity wysyp.



Wśród muszli znajdziemy przede wszystkim te należące do małży z gatunku małgiew płaskołaz, ale jest również: sercówka, omółek i rogowiec.



Biała plaża w Świnoujściu to tzw. świeży wysyp, ale znane są też takie, które pochodzą sprzed tysięcy lat - wysypy kopalniane, zwane tanatocenozami od imienia greckiego boga śmierci - Tanathosa.