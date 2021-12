Ostrzeżenia hydro i meteo od IMGW

Synoptyk-hydrolog Paweł Staniszewski poinformował, że ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczy całego Wybrzeża, Zalewu Wiślanego i Żuław Wiślanych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na ostrzeżenia hydrologiczne dla Wybrzeża i ostrzeżenia meteorologiczne dla ponad połowy kraju.

Już od niedzielnej nocy temperatura się obniży i z wyjątkiem północno-zachodniej Polski drogi będą oblodzone i śliskie.



Synoptyk hydrolog Paweł Staniszewski poinformował, że ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczy całego Wybrzeża, Zalewu Wiślanego i Żuław Wiślanych.



Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla Zalewu Szczecińskiego i ujścia Odry, tam przekroczone są stany ostrzegawcze. Paweł Staniszewski powiedział, że ta prognoza dotyczy nadchodzącej nocy i poniedziałku.



Sprawcą jest silny północny wiatr. Paweł Staniszewski powiedział, że woda nie wystąpi z brzegów, jedynie jednostki pływające muszą mieć na uwadze sztorm i wysoką wodę w niedzielę i w poniedziałek.



Na pozostałej części kraju nie ma na rzekach przekroczonych stanów ostrzegawczych ani alarmowych.



Synoptyk meteorolog poinformował, że początek tygodnia przyniesie powrót zimy i przelotne opady śniegu. Najwięcej śniegu już dzisiejszej nocy i w poniedziałek będzie w Karpatach i na obszarach podgórskich Karpat - miejscami spadnie tam 20 centymetrów świeżego śniegu. Na pozostałym obszarze kraju opady będą miały charakter przelotny, najwięcej śniegu do 5-7 centymetrów prognozowane jest na północnym wschodzie - na Warmii, Mazurach i w rejonie Elbląga.



Michał Ogrodnik poinformował, że najbliższej nocy najzimniej będzie na Podhalu - minus 4 stopnie i na Suwalszczyźnie - minus 2 stopnie. Na pozostałym obszarze temperatura będzie się utrzymywać w okolicach zera.



Na obszarze Polski wschodniej, częściowo południowej oraz centralnej miejscami nawierzchnie dróg oraz chodników mogą być śliskie. Synoptyk radzi uważać szczególnie na mostach i wiaduktach, gdzie oblodzenie następuje najszybciej.



Zdecydowane ochłodzenie nastąpi w nocy z poniedziałku na wtorek. Michał Ogrodnik powiedział, że mieszkańcy Polski północno-wschodniej powinni spodziewać się mrozu nawet do minus 9-11 stopni Celsjusza. Chłodno będzie również w centrum kraju - minus 6 stopni.



Najcieplejszym rejonem Polski jeśli chodzi o jeśli chodzi o temperaturę minimalną będzie z poniedziałku na wtorek zachód, około zera. Na morzem prognozowana temperatura to plus 1 stopień. Według synoptyków taki typ pogody będzie utrzymywał się przez większość nowego tygodnia.