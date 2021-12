Uczniowie z Dębna rapują dla żołnierzy [WIDEO]

Szymon, Filip i Bartek - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Dębnie - nagrali teledysk do utworu "Uczniowie służbom mundurowym", w ramach akcji #Murem za mundurem.









14-latkowie rapując w żołnierskich słowach chcieli wyrazić swoje wsparcie dla polskich żołnierzy broniących naszej granicy z Białorusią. - Chcemy tym rapem podziękować żołnierzom i wyrazić im wdzięczność. Słuchamy cały czas rapu i postanowiliśmy, że to będzie dla nas najważniejsze. Chcemy ich wspierać, żeby mieli trochę otuchy, jak to do nich trafiPrzekaz nastolatków podoba się generałowi dywizji Dariuszowi Parylakowi, dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. - To nuty i dźwięki młodzieży, które słucha każdy młody żołnierz. To znakomity sposób, nuta, którą można przemówić do wszystkich, nawet w patriotycznych sprawach - uważa gen. dyw. Dariusz Parylak.Uczniowie wysłali teledysk do stacjonujących mundurowych na polsko-białoruskiej granicy, który jest również do zobaczenia w mediach społecznościowych.