Stracili dorobek życia. Trwa zbiórka dla pogorzelców z Robów [ZDJĘCIA]

Prawie 60 tysięcy złotych udało się zebrać - w internetowej zbiórce - na rzecz odbudowy domu w Robach.

12 tysięcy złotych - od gminy Trzebiatów - dostali pogorzelcy na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Czteroosobowa rodzina w środę straciła dobytek całego życia.- Teraz najważniejsze to dach nad głową - mówi Marta Gałdyś, sołtys Robów: - Trzeba odbudować ten dom, bo to musi być nowy dom. To jest kwota ogromna, bo budowa takiego domu, to około 400 tysięcy złotych. Nie będziemy stawiać pałacu, tylko chcemy, żeby dom był gotowy do zamieszkania.Domownicy wybiegli z domu w rzeczach, które mieli na sobie.- Ja miałam tylko to, co miałam na sobie w pracy. Mama i chłopak jakieś ciuchy wyjęli, ale to raczej nic z nich nie będzie. Wszystko jest osmolone. Liczymy na to, że z czasem będziemy mieli ten swój kąt. Jeśli ktoś mógłby nam pomóc wpłatą choćby drobnej złotówki, to bardzo prosimy - mówi Ilona Chełminak, która straciła w pożarze dom.Teraz rodzina mieszka kątem u swoich krewnych w Kołobrzegu.Jeżeli ktoś chce pomóc pogorzelcom w odbudowie domu, to można to zrobić poprzez stronę zrzutka.pl