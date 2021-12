Napieralski mówi o półśrodkach i czeka na debatę o paszportach covidowych

Policja z dodatkowymi uprawnieniami do kontrolowania maseczek i pilnowania obostrzeń, a poseł KO Grzegorz Napieralski czeka na ustawę i dyskusję na temat paszportów covidowych i możliwości ich kontroli przez pracodawcę.

Polityka opozycji dopytywaliśmy czy zagłosowałby "za" takimi kontrolami. - Ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o paszporty covidowe, ani nie jestem lekarzem, natomiast jeżeli dziś pracodawcy zapytają: "no dobrze, ja będę to kontrolował, ale jest ileś wyjątków, nie chcę ich teraz wymieniać, to jak mam się zachować?" I w tej ustawie o to tak naprawdę chodzi. Marszałek województwa zachodniopomorskiego podjął taką decyzję. Jeżeli uważasz, że nie ma Covid, to przychodzisz do pracy. Jeżeli uważasz, że jest Covid i jesteś zaszczepiony, masz pracę zdalną. I tak rozdzielił tych ludzi. To jest półśrodek. Dobry pomysł, gratuluję, ale to półśrodek - stwierdził Napieralski.Pytaliśmy też Grzegorza Napieralskiego o propozycję obowiązkowych szczepień dla wszystkich Polaków. Zdaniem polityka KO, w obecnym Sejmie taki pomysł nie znajdzie większości.