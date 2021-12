Można wnieść radość do "Domu Smutku"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To akcja pomocy dla pensjonariuszy Schroniska dla Osób Bezdomnych i Chorych, czyli właśnie tzw. "Domu Smutku" - tak nazwała je jedna z pomysłodawczyń akcji - Aleksandra Sileńska.

W placówce mieszkają osoby, które potrzebują całodobowej opieki, a potrzeby są bardzo duże. Ale potrzeba też rzeczy, które po prostu uprzyjemnią im święta - wyjaśnia Sileńska.



- Są to przede wszystkim osoby schorowane do takiego stopnia, że nie są w stanie wstać z łóżka. Zbieramy głównie produkty medyczne, materiały opatrunkowe, żele pod prysznic. Potrzebujemy również osób, które chciałaby upiec jakieś ciasta, zakupić napoje, choćby Coca-Colę, która jest przez mieszkańców uwielbiana. Zawsze więc staramy się ją przywieźć na ten czas - opowiada Sileńska.



Szczegóły akcji można znaleźć na Facebooku pod wydarzeniem "Wnosimy Radość do Domu Smutku". Tym tematem zajmiemy się także w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" po godzinie 20:00.