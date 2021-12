Pasterka w Bazylice Archikatedralnej - 2019. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

Bezpośrednia transmisja z Mszy św. w szczecińskiej katedrze rozpocznie się o północy w Wigilię Bożego Narodzenia.

To bardzo ważna liturgia dla katolików, również ze względu na tradycję.



- To Eucharystia, którą rozpoczynamy jako katolicy celebrowanie narodzin Jezusa Chrystusa, czyli Boże Narodzenie - mówi ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry.



Nie każdy będzie mógł, ze względu na chorobę lub obostrzenia, uczestniczyć we mszy w Bazylice. Tym wszystkim radio wychodzi naprzeciw.



- Zatem wszystkich do wspólnej modlitwy zapraszamy i do tego, żeby razem przeżywać Bożonarodzeniową radość, którą przynosi nam Jezus Chrystus - dodaje ks. Wagner.



Początek w wigilijną noc. Zapraszamy.