82-latek sprawcą karambolu. S3 niedługo będzie odblokowana

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

82-letni kierowca Opla sprawcą wypadku, do którego doszło przed

godziną 9.00, w okolicy węzła Gardno na trasie S3.

Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala w Szczecinie. Jak podaje policja, 82-latek źle się poczuł i chciał się zatrzymać po prawej stronie drogi. To wtedy w tył jego samochodu uderzył inny kierowca.



- W zdarzeniu została poszkodowana jedna osoba, jest to mężczyzna w wieku 82 lat, który przetransportowany został do szpitala - informował mł. asp. Jakub Kuźmowicz z policji w Gryfinie.



Jadące za nimi Audi, aby uniknąć kolizji - odbiło na lewy pas i wpadło na kolejny jadący

tam samochód. W wyniku całego zdarzenia, rozbite zostały cztery auta, ale pomocy potrzebował tylko senior, który trafił do szpitala w Szczecinie.



Droga w stronę Gorzowa była całkowicie zablokowana. Służby usuwały skutki wypadku przez dwie godziny, część kierowców utknęła na S3, pozostali byli kierowani objazdem przez Pyrzyce - tam korkuje się nadal.



W tej sprawie dzwonili do nas również słuchacze: - S3 była zablokowana w kierunku Pyrzyc, jadąc od Szczecina.