Zmiany w komunikacji miejskiej. "Trudno się w nich połapać" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trudno połapać się w szczecińskiej komunikacji miejskiej - skrążą się szczecinianie.

Część pasażerów chwali informacje o zmianach, ale narzeka, że jest ich za dużo, żeby być z nimi na bieżąco. Wszystko przez wszechobecne remonty.- Nie jest w porządku z tym, że ten Szczecin taki rozwalony. Jest fatalnie i nie ma nawet o czym mówić. - W miarę dobrze działa. - Jest dramatycznie, wczoraj odbierałem córkę z dworca i byłem zaskoczony tym, że nie mogę normalnie przejechać. Córka mieszka na Prawobrzeżu i musiałem krążyć. - Bardzo długo się czeka na przesiadki i współczuję osobom, które dojeżdżają do pracy z Niebuszewa czy skądś. Moim zdaniem jest fatalnie - mówili szczecinianie.Przypomnijmy, że ostatnie zmiany w komunikacji weszły w życie w sobotę. Tramwaje nie kursują od pętli Kołłątaja do placu Rodła oraz od placu Rodła do placu Szarych Szeregów.Dla pasażerów komunikacji miejskiej uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa nr 812.