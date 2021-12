Motocykliści i uczniowie wsparli żołnierzy na granicy z Białorusią

Przejechali 1400 kilometrów, by wesprzeć żołnierzy na polsko-białoruskiej granicy. To akcja motocyklistów z Bractwa Miłośników Motocykli „Pancerny” ze Złocieńca.

Zawieźli m.in. kawę, słodycze i napoje energetyczne, które zbierali przed sklepami w Złocieńcu i Czaplinku. Dzieci ze szkół przygotowały dla żołnierzy kartki świąteczne.



- Chcieliśmy w ten sposób wesprzeć swoich przyjaciół - mówi Eugeniusz Nowacki z Bractwa. - Są różni ludzie z różnych stron Polski. M.in. czterech naszych członków to są żołnierze, którzy należą do jednostki, która stacjonuje w Złocieńcu. Oni są na granicy. Postanowiliśmy dla nich, dla wszystkich żołnierzy, którzy są na granicy, zrobić niespodziankę i pokazać, że jesteśmy z nimi.



Żołnierze na granicy potrzebują takiego wsparcia - dodaje Nowacki. - Wykonują bardzo ciężką pracę. Rozmawialiśmy z miejscowymi, którzy chwalą żołnierzy i przyznają, że czują się tam bezpiecznie, bo to raptem 4-5 km od granicy, gdzie oni stacjonowali. Miejscowi po prostu się boją.



Na granicy z Białorusią stacjonują między innymi żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.