Świąteczna pomoc dla kombatantów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

400 paczek świątecznych trafiło do kombatantów w Zachodniopomorskiem. To dzięki akcji "Paczka dla Bohatera".

Znalazła się w nich głównie żywność, ale też świąteczne kartki i ozdoby. W sumie w całym kraju pomoc otrzyma dwa tysiące osób. Paczki są nadal dostarczane.



- To był najtrudniejszy rok – mówi Tomasz Sawicki, organizator akcji. - Nie mamy za dużo sponsorów i to jest naprawdę bardzo trudne, ale znajdują się darczyńcy. Te szkoły, przedszkola. Są wyjątkowe firmy, które są z nami od lat i z nich się cieszymy, ale to był chyba najgorszy rok. Jest coraz trudniej z wolontariuszami. Ludzie mają trochę inne rzeczy na głowie. Mało czasu. Może zmienia się podejście do pomagania. Wielu dużo mówi o pomaganiu, a to jest różnie.



Kombatanci co roku czekają na te paczki – dodaje Sawicki. - Dzwonią do nas zawsze już na początku listopada "czy pamiętamy, czy będziemy pamiętać". I zawsze powtarzają, że paczka jest super i że będą mieli fajne święta. Z drugiej strony im nie chodzi o paczkę, ale że pamiętamy. Że co roku pamiętamy na Boże Narodzenie i na Wielkanoc.



"Paczka dla Bohatera" odbywa się w tym roku po raz 11.