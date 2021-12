Ekologiczne inwestycje i miliony dla dwóch zachodniopomorskich szpitali [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Prawie 50 milionów złotych otrzymały z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dwa szpitale w naszym regionie na termomodernizację.

Z pieniędzy tych zostanie docieplony jeden z budynków szpitala przy ulicy Arkońskiej oraz szpital Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Policach. - To jedna z największych dotacji, jakie przyznał w ostatnim czasie Fundusz w Polsce - mówi Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. - Czyli przede wszystkim docieplenie ścian, stropodachów, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, ale także w tym większym projekcie będą zamontowane odnawialne źródła energii w postaci wodnej pompy ciepła zasilanej instalacją fotowoltaiczną.



Umowę na dofinansowanie podpisano w poniedziałek w obecności parlamentarzystów i wojewody zachodniopomorskiego. - Dotacja pozwoli zwolnić szpitalom środki na inne inwestycje i leczenie - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - To jest zarówno dofinansowanie de facto tych jednostek, a więc sprawienie, że będą mogły przeznaczyć swoje fundusze na leczenie chorych, zamiast na wydatkowanie na te inwestycje. Będzie to polepszenie warunków, w jakich pracują te szpitale, ale także ochrona środowiska.



Większość z tych pieniędzy to dotacja bezzwrotna. Tylko inwestycja w szpitalu w Policach spowoduje, że do atmosfery nie trafi 5 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie.