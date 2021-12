Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zainteresowanie szczepieniami dzieci jest duże, dlatego szpital Zdroje w Szczecinie rozszerzy tę możliwość. Na prośbę rodziców szczepionki wkrótce podawane będą także w soboty.

Do tej pory w placówce preparat otrzymało już 300 dzieci, dziennie szczepionych jest około 40 mówi Jan Ślęzak, koordynator szczepień w szpitalu Zdroje. - Rodzice podejmują dobre decyzje.



Do tej pory nie wystąpiły żadne reakcje uboczne po szczepieniu u dzieci - dodaj Ślęzak. - Do chwili obecnej wszystkie szczepienia odbywają się bezproblemowo.



Dzieci w szpitalu Zdroje w Szczecinie na szczepienia zapisywane są już na styczeń. Szczepionki są regularnie dostarczane. Szczepienia dzieci od 5. roku życia w Polsce ruszyły 16 grudnia. Mali pacjenci otrzymują mniejszą dawkę preparatu. Drugą dawkę podaje się po 21 dniach.