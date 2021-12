Kozłowski do Premier League. Ale nie do drużyny z topu

Pogoń Szczecin prowadzi negocjacje w sprawie transferu utalentowanego Kacpra Kozłowskiego do ligi angielskiej i nie będzie łatwo zatrzymać go na rundę wiosenną przy Twardowskiego - mówił w "Rozmowach pod krawatem" dyrektor sportowy piłkarskiego klubu, Dariusz Adamczuk.

Ujawnił, że nie jest to drużyna z topu Premier League.Wychowanek Pogoni - jak podkreślał Adamczuk - "na celowniku" klubów zagranicznych jest od dawna.- Nic nie jest przesądzone, ale będzie bardzo ciężko utrzymać Kacpra. Walczymy o to, żeby mógł zostać z nami na rundę wiosenną. Ale to może być ciężko..., nie chcę oszukiwać kibiców Pogoni Szczecin - prowadzimy rozmowy z angielskim klubem. Myślę, że Kacper dokonując tego wyboru poszedł w kierunku, żeby to nie był topowy klub, żeby miał szansę grania w tej najsilniejszej na świecie lidze - powiedział Adamczuk.Kacpra Kozłowskiego media sportowe wiążą z angielskim Brighton. Kwotę transferu szacuje się na około 10 milionów euro - byłby to rekord w historii Pogoni Szczecin.