Poradnia okulistyczna znów w Choszcznie

Po dwóch latach przerwy poradnia okulistyczna ponownie wraca do szpitala w Choszcznie. Za kwotę 300 tysięcy złotych udało się tu zakupić niezbędny sprzęt i tym samym otworzyć specjalistyczny gabinet.

Do dyspozycji lekarzy oraz pacjentów jest między innymi tomograf komputerowy - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości dr Czesław Hoc. - Nawiązując do pewnej symboliki narządu wzroku można powiedzieć, że postęp, rozwój okulistyki odbywa się w Choszcznie na naszych oczach. Narząd wzroku jest tak ważnym elementem zdrowia, że nie wyobrażamy sobie, żeby ludzie jeździli do dalszych miejscowości i odpłatnie otrzymywali takie usługi.



Nowa poradnia okulistyczna może obecnie przyjąć dowolną liczbę pacjentów z terenu powiatu

choszczeńskiego.