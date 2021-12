Trwa zbiórka darów do kołobrzeskiej Wigilii Dla Samotnych

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Kilkaset paczek trafi w tegoroczne święta do mieszkańców Kołobrzegu. To ostatni dzwonek, by wziąć udział w akcji i pomóc potrzebującym.

Jeszcze w poniedziałek mieszkańcy Kołobrzegu mogą przyłączyć się do przygotowania świątecznych paczek dla osób potrzebujących. Fundacja Wolne Miejsce kończy zbiórkę darów, głównie produktów spożywczych, które posłużą do przygotowania paczek dla 400 osób. O tym, co się w nich znajdzie, mówi Kamil Barwinek, koordynator akcji.



- Takie tradycyjne potrawy, jak uszka, barszcz, ryba po grecku, sałatki, opłatek i życzenia od fundacji. Paczki dostarczymy 24 grudnia, w Wigilię - mówi Barwinek.



Produkty można przynosić do godziny 22 na stadion im. Sebastiana Karpiniuka. Paczki zostaną przekazane mieszkańcom w ramach siódmej edycji Wigilii Dla Samotnych. Z uwagi na trwającą pandemię, fundacja nie zorganizuje największej kolacji wigilijnej w mieście, a dary zostaną dostarczone przez wolontariuszy bezpośrednio pod wskazane adresy.