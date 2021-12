Niższe ceny paliw na stacjach. "Aby jak najdłużej tak zostało"

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Od poniedziałku obowiązuje niższa akcyza na paliwa. To w ramach wprowadzonej przez rząd tarczy inflacyjnej.

Tankując paliwo zaoszczędzimy średnio 18 groszy na litrze benzyny i 10 gr na litrze oleju napędowego. A co na to kierowcy?



- Jest dzisiaj duża różnica ceny. 5,50 zł, dawno takiej ceny nie było. Także pozytywnie. Aby jak najdłużej tak zostało. - Wspaniała. 30 groszy taniej. - Bak mam 50 litrów, to 25 złotych taniej - mówią kierowcy.



O tym, jakie ceny mogą nas czekać w nowym roku, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z firmy BM Reflex.



- Większe znaczenie w tych kolejnych tygodniach i miesiącach, będzie miała sytuacja na rynku ropy naftowej. Jeśli ceny ropy będą utrzymywały się na tym poziomie niższym, w okolicach 70 dolarów za baryłkę, to będzie szansa na utrzymanie cen paliw na stacjach w kraju poniżej 6 zł - mówi Cieślak.



Niższe akcyzy mają obowiązywać do końca maja przyszłego roku.