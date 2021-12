Naukowcy ze Szczecina badają nekropolie wokół Lwowa

To kolejny projekt badawczy poświęcony cmentarzom lwowskim.

- Projekt zdecydowanie bardziej skomplikowany: na niektórych cmentarzach zachował się jeden, albo dwa polskie groby, a my wiemy, że było ich więcej. Projekt skomplikowany ze względu na pozyskiwanie informacji; nie zachowały się księgi cmentarne. To małe, często wiejskie cmentarze. Mało Polaków zamieszkujących te miejscowości. No i tutaj jest mówcza, więc rzemieślnicza praca, to kwestia kwerendy w prasie - relacjonuje Barbara Patlewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego.Badania finansuje Ministerstwo Nauki z programu Śladami Polski Niepodległej.- To projekt bardzo rozwojowy: to cmentarze poszczególnych dzielnic Lwowa, ale też obszarów wokół Lwowa jak Winniki czy Lesienice - dodaje Patlewicz.Poprzednio szczecińscy naukowcy zbadali Cmentarz Janowski we Lwowie, drugą co do wielkości nekropolię miasta - po Cmentarzu Łyczakowskim.