Akcja Podaruj Wigilię 2021 [WIDEO]

Przedświąteczna krzątanina, pakowanie prezentów czy dom pełen gości - to rzeczy, o których samotni seniorzy już dawno zapomnieli. Można to zmienić dzięki organizowanej przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich ogólnopolskiej akcji charytatywnej - "Podaruj Wigilię".

Kolacja dla jednej osoby kosztuje 50 złotych, jednak jak zaznacza organizator: liczy się każda złotówka.











24 grudnia dla niektórych starszych osób jest najsmutniejszym dniem w roku - mówi Barbara Caban ze Stowarzyszenia.- Posiłek wigilijny, który ktoś przygotuje, jest takim świadectwem, że starsza, samotna osoba jest wciąż dla kogoś ważna - uzupełniła Caban.Nasi wolontariusze zapewniają seniorom to co najważniejsze w Święta - bliskość drugiego człowieka - dodała Caban.- Jest to okazja, żeby złożyć sobie życzenia, wspólnie pokolędować. Stworzyliśmy też narzędzie, które pozwala na to, aby para - wolontariusz i podopieczny - mogła połączyć się online oraz złożyć życzenia innej parze i wspólnie poczuć tę namiastkę świątecznego spotkania - podsumowała Barbara Caban.Wesprzeć akcję można na stronie internetowej