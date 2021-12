Mniej zakażeń; nadmiar łóżek covidowych

Zajętych jest niecały 1 tysiąc łóżek. Przygotowanych jest również 115 respiratorów, w użyciu są 64. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mniej łóżek, niż zaplanowano uruchomiono w szpitalach w regionie. Chodzi o miejsca dla pacjentów zakażonych koronawirusem.

W połowie listopada dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Paweł Kurzak zapowiadał, że liczba miejsc docelowo do 20 grudnia zostanie zwiększona do 1,5 tysiąca.



- Z czego prawie 150 to będą łóżka respiratorowe. Będzie on realizowany w zależności od tego, jakie będzie faktycznie obłożenie łóżek covidowych. Mając na celu również bieżące zabezpieczenie pacjentów chorych na inne choroby, niż covid-19, żeby ten potencjał był dla nich przez cały czas maksymalnie dostępny - mówił dyr. Kurzak.



Jak się okazało - wystarczyło na razie uruchomić 1300 miejsc. Zajętych jest niecały tysiąc łóżek. Przygotowanych jest również 115 respiratorów, w użyciu są 64.



Tylko jeden szpital w regionie jest placówką jednoimienną. To Szpital Powiatowy w Pyrzycach.



W ostatnich dniach maleje liczba nowych przypadków zakażenia koronawirusem.