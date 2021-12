"Jesteśmy szczęśliwi, że są ludzie, którzy pomagają" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dom Kultury Słowianin we współpracy z Caritasem przygotował ponad 430 paczek żywnościowych; każda z nich ważyła około 7 kilogramów. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Osoby bezdomne, ubogie i samotne na placu Matki Teresy z Kalkuty w Szczecinie dostały na święta paczki z żywnością.

Tłumy potrzebujących szczecinian ustawiały się od rana w kolejce, aby poczuć namiastkę świąt i żeby na wigilijnym stole niczego nie zabrakło.



Dom Kultury Słowianin we współpracy z Caritasem przygotował ponad 430 paczek żywnościowych; każda z nich ważyła około 7 kilogramów.



- Jest chleb, są słodycze, jest coś z wędliny, jest herbata, kawa, masło, czekolada, babka świąteczna... - wyliczał jeden z obdarowanych.



- To jest bardzo duży zastrzyk. Jesteśmy szczęśliwi, że są ludzie, którzy pomagają. - Paczki pozwolą przez najbliższe dni zapomnieć o głodzie. - Mamy jeszcze dzieci, jest nas łącznie szóstka. Dary na pewno nam pomogą, stół będzie lepiej przystrojony - mówili kolejni.



W ubiegłych latach bezdomni i ubodzy byli zapraszani na spotkanie wigilijne do Domu Kultury Słowianin. Jednak z powodu obostrzeń sanitarnych i remontu klubu było to w tym roku niemożliwe.