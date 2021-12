Różnica ceny paliw na stacjach benzynowych między Polską a Niemcami jest kolosalna np. we wtorek za litr 95 w Szczecinie zapłacimy 5,60 zł., a w oddalonym o 40 kilometrów Pasewalku 7,17 zł za litr. źródło: https://www.nordkurier.de/

Niemieccy kierowcy oblegają polskie stacje benzynowe - donosi niemiecki dziennik Nordkurier.

To pokłosie obniżki cen paliw w Polsce w ramach rządowej tarczy inflacyjnej. Według autorów artykułu niemieccy eksperci spodziewają się zatem w najbliższych tygodniach zwiększonej "turystyki paliwowej" z Niemiec do Polski.



Dziennikarze gazety zapytali Federalne Ministerstwo Finansów, czy planowane są podobne działania obniżenia cen benzyny w Niemczech. Na razie nie dostało odpowiedzi.



Niższe akcyzy za paliwo mają obowiązywać do końca maja przyszłego roku.