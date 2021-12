Tall Boy w Muzeum Narodowym. "Bomba jest kolosalna" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Fragmenty jednej z największych bomb lotniczych drugiej wojny światowej trafiły do Muzeum Narodowego, będą prezentowane na wystawie "Zabytki toru wodnego Szczecin - Świnoujście".

We wtorek pokazano część brytyjskiej bomby Tallboy, którą zneutralizowano podczas pogłębiania toru wodnego - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.



- On uległ defragmentacji, zniszczeniu, ale jak się na to spojrzy, to te kawałki robią naprawdę wrażenie. Widać, że nie jest to jakaś bomba lotnicza, tylko mamy do czynienia z solidną konstrukcją. Te ścianki są naprawdę bardzo grube. Pamiętajmy, że ta bomba miała wniknąć w ziemię i eksplodować pod nią. Robiła taki krater 20 na 30 metrów, a sama bomba miała 6,44 m długości. Jest kolosalna - mówi Ostasz.



Tallboya zneutralizowali marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Bomba miała trzy zapalniki - opowiada chorąży marynarki Michał Jodłoski.



- W przeliczeniu na współczynnik trotylowy to było 3600 kilogramów TNT. To jest bardzo dużo. To jest druga co do wielkości konwencjonalna bomba II wojny światowej. Większy od Tall Boy'a był tylko Grand Slam [który ważył 9979 kg - dop. red.] - mówi Jodłoski.



Przygotowania do zneutralizowania Tallboya trwały 10 miesięcy.