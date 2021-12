Zakończył się demontaż wyspiarki - informuje wykonawca tunelu w Świnoujściu.

Maszyna TBM została już rozłożona na części, które są teraz transportowane na place składowe. Rozbiórka rozpoczęła się we wrześniu po tym, jak tunel został przewiercony. Pod ziemią wyspiarka pracowała od marca.



Komora odbiorcza na wyspie Wolin, do której przewierciła się wyspiarka, jest odwadniana i czyszczona. Prace trwają wewnątrz tunelu, powstają także drogi dojazdowe.



Inwestycja - według ostatnich informacji wykonawcy - ma być gotowa w połowie stycznia 2023 roku. Koszt to 900 milionów złotych.