Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A6 w okolicy przebudowywanego węzła Kijewo.

Od teraz jadący w kierunku Gdańska i Świnoujścia mają do dyspozycji dwa pasy ruchu. W stronę Kołbaskowa nadal pozostaje tylko jeden. Wprowadzona we wtorek zmiana ma charakter czasowy. W połowie stycznia planowany jest powrót do ruchu jedną jezdnią.



Wszystkie prace drogowe na węźle Kijewo powinny zakończyć się w lipcu przyszłego roku.