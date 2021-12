Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin Fot. Urząd Miasta Szczecin

Są wstępne oględziny uszkodzonej elewacji basenu Floating Arena w Szczecinie.

Wizja lokalna ekspertów z zakresu budownictwa potwierdziła, że zniszczenia mogą być poważniejsze niż początkowo przypuszczano - informuje Urząd Miasta.



2 grudnia mocne porywy wiatru uszkodziły fragmenty blaszanych elementów krawędzi dachu Floating Areny. Narożny fragment ściany o powierzchni ok. 10 m2 uległ zniszczeniu.



Wiążąca opinia rzeczoznawcy ws. uszkodzeń ma być gotowa do końca lutego 2022 r. Do tego czasu Floating Arena będzie nieczynna. W związku z tym miasto chce najszybciej otworzyć nowo wybudowany basen Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej. Pływalnia ma być dostępna w pierwszych dniach stycznia.